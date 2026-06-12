Вестник Кавказа

Вэнс: сделка США с Ираном открывает перед Ближним Востоком новое будущее

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соглашение между Вашингтоном и Тегераном изменит Ближний Восток коренным образом и снизит мировые цены на нефть. Достижение соглашения – победа США, заявил Вэнс.

Ближний Восток ждут большие изменения, если США и Иран заключат сделку и ее условия будут выполняться, уверен вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.

"В том случае если иранцы будут соблюдать условия этой сделки, это коренным образом изменит Ближний Восток на ближайшие 50 лет. Это положит конец войне, это сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций"

– Вэнс

Он добавил, что положительный эффект от этого почувствуют и жители США.

"Это будет означать процветание и более низкие цены на энергоносители для американского народа"

– Вэнс

Также он отметил, что достижение соглашения с Тегераном стало большой победой Вашингтона.

"Я думаю, что это большой момент для США. Это очень большая победа"

– Вэнс

Он уточнил, что согласно условиям соглашения, у Исламской Республики "никогда не будет ядерного оружия".

О достижении соглашения стало известно в ночь с 14 на 15 июня. Документ еще не подписан, церемонию проведут 19 июня. До тех пор стороны проведут несколько встреч по техническим вопросам.

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