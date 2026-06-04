Российскую пшеницу отправят сегодня в Армению через Азербайджан

Семь вагонов российской пшеницы будут отправлены в понедельник в Армению транзитом через Азербайджан. Состав выйдет в 15:00.

Поставки российского зерна в Армению через Азербайджан продолжатся сегодня.

В 15:00 со станции Баладжары выйдет состав с семью вагонами зерна. Он пересечет границу с Грузией на станции Бёюк Кесик, откуда проследует в сторону Армении.

Вес поставки составляет 490 т.

Россия транзитом через территорию Азербайджана по железной дороге поставляет в Армению зерно, удобрения, уголь.