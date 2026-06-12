Эрдоган приветствовал соглашение между Тегераном и Вашингтоном

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности соглашения между Ираном и США для региональной стабильности. Президент Турции приветствует дипломатический прогресс между странами.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствует мирное соглашение между Ираном и США. Президент Турции отметил, что соглашение является важным этапом на пути региональной стабильности.

"Я рассматриваю достигнутое между США и Ираном соглашение как необходимый шаг для установления мира и безопасности в нашем регионе и приветствую его"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган также отметил важность сохранения сдержанности и отказа от воинственной риторики, которая может обнулить достижения мирного процесса. Глава государства также призвал стороны проявлять бдительность на случай возможных провокаций.

Президент Турции выразил благодарность Пакистану, а также высоко оценил дипломатические усилия Катара и Саудовской Аравии. Анкара, подчеркнул Эрдоган, продолжит поддерживать усилия, направленные на установление мира в регионе.