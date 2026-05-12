Пакистан будет развивать связи с Чечней

Пакистан намерен активно развивать сотрудничество в экономике, образовании и культуре с Чечней, сообщил в ходе визита в Грозный посол страны в России Файсал Нияз Тирмизи.

Власти Пакистана планируют активизировать межправительственное сотрудничество в сфере экономики, спорта, образования и культуры с Чечней, сообщил в ходе визита в Грозный посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.

"У нас и у наших культур и людей есть очень много общего, поэтому у нас есть большой потенциал для сотрудничества и взаимодействия, особенно в таких областях, как спорт, туризм, образование, а также производство"

- Файсал Нияз Тирмизи

Еще одно направление сотрудничества – расширение студенческого обмена между двумя странами, начало которому положено: в Чечне уже проходят обучение студенты из Пакистана, сообщил посол на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым, передает портал "Это Кавказ".

По итогам прошедшей встречи глава Чечни дал высокую оценку дружественным отношениям между Россией и Пакистаном, которые основаны на взаимном уважении и стремлении к конструктивному сотрудничеству.

В свою очередь Файсал Нияз Тирмизи отметил, что Грозный произвел на него самые приятные впечатления своим спокойствием и уютом.