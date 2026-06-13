Иран потребовал от США обеспечить прекращение ударов Израиля по Ливану

Власти Ирана потребовали от США гарантировать полное прекращение ударов Израиля по территории Ливана в рамках готовящегося соглашения о перемирии.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время телефонных переговоров заявил, что США должны обеспечить прекращение ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщает агентство IRNA.

В ходе бесед с главами МИД Турции, Ирака и Египта Аракчи возложил на Вашингтон ответственность за выполнение соглашения. Министр заявил о необходимости полного прекращения израильских атак на ливанскую территорию.

Аракчи также поблагодарил Турцию, Египет и Ирак за вклад в работу по достижению перемирия и отметил дипломатические усилия этих стран для снижения напряженности и достижения стабильности на Ближнем Востоке.

В свою очередь представители Турции, Египта и Ирака отметили важность продолжения консультаций и сотрудничества по вопросу событий на Ближнем Востоке.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран достигли соглашения о прекращении боевых действий. Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.