Эр-Рияд рассчитывает на мир на Ближнем Востоке после сделки США и Ирана

Саудовская Аравия поддержала перемирие США и Ирана, рассчитывая, что постоянное соглашение обеспечит безопасность и учтет интересы стран Ближнего Востока.

Власти Саудовской Аравии приветствуют договоренности между США и Ираном о прекращении боевых действий. Об этом говорится в заявлении МИД королевства.

​В ведомстве ожидают подписания постоянного соглашения, в том числе учтет интересы стран Ближнего Востока и принцип невмешательства в их внутренние дела.

​Эр-Рияд также подчеркнул необходимость восстановления безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе в режиме, действовавшем до 28 февраля.

​Также саудовская сторона положительно оценила работу посредников в лице Пакистана и Катара, которая позволила установить 60-дневное перемирие для проведения дальнейших переговоров.

​Ранее представители США, Ирана и выступающего посредником Пакистана подтвердили достижение соглашения. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня.

​Отметим, что с 15 июня прекращается американская морская блокада Ирана и объявляется немедленное и постоянное завершение боевых действий.