Вестник Кавказа

Израиль готов нанести удар по Ирану "всей мощью"

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минобороны Израиля предостерегли Иран от ударов по еврейскому государству. В ведомстве отметили, что в этом случае наглядно продемонстрируют Исламской Республике свое превосходство.

Израиль в случае атаки со стороны Ирана нанесет удар по нему всей своей мощью. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

По словам главы ведомства, если Иран решит ударить по Израилю из-за событий в Ливане, еврейское государство даст мощный ответ.

"Если Иран атакует Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем по нему удар всей мощью и наглядно продемонстрируем разницу в наших возможностях"

– Исраэль Кац

Ранее в этом месяце Иран выпустил ракеты по израильской территории. В Исламской Республике пояснили, что это стало ответом на действия израильской армии в Ливане.

Напомним, в настоящее время армия Израиля проводит на юге Ливана операцию против группировки "Хезболла".

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