Вашингтон не будет спешить с изъятием урана у Тегерана – Трамп

США готовы согласиться на то, что отказ Ирана от обогащения урана составит всего 15 лет. Ранее сообщалось, что Вашингтон настаивал на том, чтобы этот срок составил два десятка лет.

Соединенные Штаты не собираются торопиться с изъятием у Ирана запасов высокообогащенного урана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы займемся ядерной пылью позже, когда будем готовы войти и сделать это. Я бы сказал, что в течение следующего месяца или двух, спешить некуда"

– президент США

В интервью газете The New York Times он также отметил, что США могут согласиться на то, чтобы Иран отказался от обогащения ядерного топлива лишь 15 лет, а не на 20 лет, как этого хотел добиться изначально Вашингтон.

"Трамп заявил, что они еще ведут переговоры относительно того, чтобы Иран приостановил обогащение на 20 лет. Трамп намекнул, что его может устроить приостановка на 15 лет, однако сказал, что Иран навсегда будет ограничен обогащением до низких уровней, которым "никогда не смогут воспользоваться военные"

– глава Белого дома