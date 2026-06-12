США разморозят $12 млрд иранских активов – СМИ

Mehr: Тегеран рассчитывает на разморозку $12 млрд своих активов в начале переговоров. Еще $12 млрд Вашингтон должен разморозить в течение 60 дней.

Вашингтон в рамках первого этапа мирного урегулирования с Тегераном снимет банковские ограничения, наложенные на $12 млрд иранских активов. Разморозка средств должна произойти до финализации соглашения, передает Mehr.

Как отметили в СМИ, другие $12 млрд станут доступны властям Ирана в течение ближайших двух месяцев, в течение которых стороны будут вести переговоры.

Как сообщает Mehr, Тегеран также готов "выставить счет" Вашингтону и союзникам за ущерб в ходе боевых действий. Суммарные потери власти ИРИ оценили в $300 млрд, планы по компенсациям должны предоставить США и союзники.

Ранее стало известно, что Катар готов снять санкционные ограничения с $6 млрд иранских активов, а также предоставить кредит на аналогичную сумму.