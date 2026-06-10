Сотрудничество в сфере безопасности обсудят Шойгу и Фидан

Сергей Шойгу проведет на днях встречу с главой МИД Турции. Главной темой обсуждения станет сотрудничество РФ и Турции в сфере безопасности.

На этой неделе в Москве пройдет встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сказано в сообщении, распространенном 15 июня пресс-службой аппарата Совбеза РФ.

Встреча запланирована на среду, 17 июня.

"Семнадцатого июня т.г. в Москве состоится встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом"

– пресс-служба

Ожидается, что участники встречи поговорят о развитии стратегического партнерства Москвы и Анкары, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке.