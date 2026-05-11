Реформу Конституции обсудят на совещании правящей партии Турции

Вопрос принятия новой Конституции в Турции будет обсуждаться правящей партией страны в конце этого месяца. Нынешний основной закон был принят в республике в 80-е годы XX века.

В конце июня в Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет трехдневное совещание правящей Партии справедливости и развития (ПСР), одной из ключевых тем которого станет подготовка новой Конституции. Об этом рассказал источник в партии.

Ожидается, что в совещании будут участвовать руководство партии, министры, депутаты парламента и члены-основатели ПСР. Основное внимание планируется уделить целям партии на новый политический период.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что после саммита НАТО в Анкаре глава турецкого государства может активизировать политическую жизнь в республике и предпринять ряд шагов, направленных на принятие новой Конституции.

По данным газета Sozcu, этим летом представители ПСР намерены активизировать работу с населением. В частности, планируется провести опросы общественного мнения и разъяснительную кампанию, которая будет посвящена необходимости принятия новой Конституции.

Ожидается, что проект нового основного закона могут вынести на рассмотрение парламента в начале следующего года.

Напомним, президент Турции неоднократно заявлял, что стране нужна новая Конституция. Нынешний основной закон был принят в республике в 1982 году.