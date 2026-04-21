Лишать гражданства за подрыв нацбезопасности могут начать в Иране

В парламенте Ирана предложили лишать гражданства за сотрудничество с враждебными странами. Там полагают, что это необходимая мера ответственности за деятельность, направленную на подрыв нацбезопасности.

Инициаторов данной идеи выступил член парламента Исламской Республики Хоссенали Ахлаги Амири. Он считает, что за поддержку военным действиям против Ирана граждан следует лишать гражданства.

"Сотрудничество с Израилем и враждебными странами против национальной безопасности и интересов страны начинается с конфискации имущества и должно повлечь за собой самые суровые последствия"

– иранский парламентарий

Он подчеркнул, что после конфискации имущества таких граждан необходимо лишать гражданства.

Напомним, несколько дней назад в Иране казнили двух граждан стран, обвиненных в работе на израильскую разведку "Моссад".