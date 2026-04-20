Минфин США сохранит вторичные санкции против Ирана

Максимальное экономическое давление США на Иран будет продолжено, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
"Министерство финансов США продолжит оказывать максимальное давление на Иран в рамках операции "Экономическая ярость", чтобы систематическим образом подорвать возможности Тегерана по генерации, передвижению и возвращению средств"
– Скотт Бессент
Министр также предупредил о вторичных санкциях.
"Любое лицо или судно, способствующие этим потокам (средств) посредством скрытых торговых и финансовых (операций), рискуют оказаться под американскими санкциями"
– Скотт Бессент
На прошлой неделе глава Минфина США объявил, что война с Ираном переходит в финансовую область. В рамках давления на Иран США установили морскую блокаду Исламской Республики.