Минфин США сохранит вторичные санкции против Ирана

В Минфине США сообщили, что будет продолжено экономическое давление на Иран и предупредили о вторичных санкциях.

Максимальное экономическое давление США на Иран будет продолжено, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Министерство финансов США продолжит оказывать максимальное давление на Иран в рамках операции "Экономическая ярость", чтобы систематическим образом подорвать возможности Тегерана по генерации, передвижению и возвращению средств"

– Скотт Бессент

Министр также предупредил о вторичных санкциях.

"Любое лицо или судно, способствующие этим потокам (средств) посредством скрытых торговых и финансовых (операций), рискуют оказаться под американскими санкциями"

– Скотт Бессент

На прошлой неделе глава Минфина США объявил, что война с Ираном переходит в финансовую область. В рамках давления на Иран США установили морскую блокаду Исламской Республики.

