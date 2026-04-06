Соглашение США и Ирана будет иллюзией без МАГАТЭ – Гросси

Глава МАГАТЭ считает, что договоренности между Тегераном и Вашингтоном без участия и проверок Агентства будут иллюзией.

Возможная сделка США с Ираном без участия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет только иллюзией, такое мнение выразил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Если будет достигнуто соглашение, МАГАТЭ должно присутствовать и осуществлять проверку, иначе это станет иллюзией соглашения, а не соглашением. Там должны находиться инспекторы, проверяющие выполнение достигнутых договоренностей"

– Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ не первый раз указывает на необходимость вовлечения организации в проверки реализации возможного соглашения по иранской ядерной программе. Ранее он называл "листом бумаги" сделку, которая не будет включать проверки МАГАТЭ.

Отметим, что новый раунд переговоров, ранее планировавшийся на 22 апреля, не состоится – иранская сторона отказалась от участия.

