Страны ЕАЭС довели до рекорда взаиморасчеты в национальных валютах

Доля взаимных расчетов стран Евразийского экономического союза в национальных валютах за экспорт и импорт товаров в ЕАЭС достигла 93%, рассказал министр ЕЭК Бахыт Султанов.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во взаимных расчетах в торговле делают ставку на системную устойчивость и финансовую независимость, и это дает весомые результаты, рассказал на II Евразийском финансово-экономическом форуме в Шанхае министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

"Сегодня доля взаимных расчетов в национальных валютах за экспорт и импорт товаров и услуг между странами ЕАЭС достигла 93%. Это результат планомерной работы по формированию общего финансового рынка и минимизации рисков при проведении трансграничных платежей"

- Бахыт Султанов

Это рекордный показатель использования национальных валют во взаимных расчетах, примечательно и то, что укрепление расчетной инфраструктуры идет параллельно с расширением географии торговых соглашений, отметил министр, передает Sputnik Казахстан.

Это особенно важно в условиях трансформации мировых логистических и торговых связей стран ЕАЭС, нацеленных на сопряжение инициатив "Один пояс - один путь" и "Большое евразийское партнерство", добавил министр.