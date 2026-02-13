Пакистан намерен свободно торговать с ЕАЭС

В скором времени Пакистан может стать одним из перспективных партнеров в торговле Евразийского экономического союза в южноазиатском регионе – этот вопрос на встрече в Москве обсудили министры торговли Пакистана и ЕЭК.

В Москве накануне прошла встреча министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева и федерального министра торговли Пакистана Джама Камала Хана, темой беседы глав торговых ведомств страны и объединения стали перспективы дальнейшего взаимодействия и заключение соглашения о свободной торговле, информирует пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Пакистан мы рассматриваем как одного из перспективных партнеров в регионе: торговля между нашими странами динамично развивается и обладает значительным потенциалом для расширения"

- Андрей Слепнев

В ближайших планах ЕАЭС – создание совместной с Пакистаном исследовательской группы по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле, поскольку государства-члены объединения намерены активно развивать взаимовыгодные отношения со странами Южной Азии, подчеркнул Слепнев.

Новые возможности такой документ откроет и для Пакистана – он не только обеспечит стране новые возможности для торговли, но и позволит наладить стратегическое партнерство в таких областях, как логистика, энергетика, цифровая торговля, промышленность и интеграция цепочек поставок, – заявил на встрече Джам Камал Хан.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЕЭК опубликовала для стран ЕАЭС рекомендации по экспорту продуктов в страны БРИКС, в котором содержатся перечень товаров и наиболее и наименее перспективные направления их реализации. Так, благоприятными в документе считаются условия, при которых пошлина на ввоз не превышает 10%, доля импорта из стран-конкурентов не больше 35%, а у стран ЕАЭС есть ощутимые преференции.