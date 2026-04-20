Свыше 80 энергообъектов повреждены в Иране из-за войны – МЭА

В МЭА сообщили о нескольких десятках энергообъектов, получивших серьезные повреждения в результате ближневосточного конфликта. Всего в ходе военных действий пострадали более 80 энергообъектов.

В результате конфликта с Соединенными Штатами и Израилем в Иране получили повреждения более 80 объектов энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства (МЭА).

Он подчеркнул, что в общей сложности пострадали 84 энергообъекта, 34 из которых повреждены очень серьезно.

Говоря о возможном закрытии Ормузского пролива, Бирол подчеркнул, что оно представляет серьезную угрозу глобальной энергетической безопасности. Он напомнил, что через этот пролив каждый день проходит примерно 13 млн баррелей нефти при мировом спросе около 100 млн баррелей.

Кроме того, глава МАЭ отметил, что потери поставок природного газа за время конфликта оцениваются примерно в 100 млрд кубометров.

Он также поведал, что в настоящее время в районе Персидского залива находятся более 200 танкеров с нефтью и около 10 судов с сжиженным природным газом.

