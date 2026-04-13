КСИР провел иранский танкер сквозь блокаду США

Иранский танкер прошел через территориальные воды страны на фоне морской блокады со стороны США, сообщила пресс-служба КСИР (Корпус стражей исламской революции).
"Иранский танкер при оперативной поддержке военно-морских сил армии Ирана прошел Аравийское море прошлой ночью и вошел в территориальные воды Ирана"
– пресс-служба КСИР
Как отметили иранские военные, танкер смог пришвартоваться в одном из иранских портов, несмотря на всяческие ограничения с американской стороны.