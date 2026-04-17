Вестник Кавказа

Нетаньяху снова уклонился от дачи показаний в суде

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Суд в Израиле удовлетворил просьбу Нетаньяху перенести дачу показаний по делу о коррупции. Это уже не первая отсрочка, которую получает политик.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил перенести заседание по делу о коррупции, которое должно было состояться на этой неделе. Суд пошел навстречу политику, удовлетворив просьбу, передает Al Jazeera. 

Представитель Нетаньяху в суде мотивировал решение соображениями безопасности и дипломатии. 

Заседание по делу Нетаньяху неоднократно переносилось. Политик проходит фигурантом по трем эпизодам коррупционного дела, которое было запущено в 2019 году. 

По информации СМИ, процесс затягивается из-за непрерывных военных действий, которые ведет Израиль. Нетаньяху ссылается на необходимость руководить обороной страны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
905 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.