Двух человек казнили за связь с израильской разведкой в Иране

В Иране подтвердили казнь двух человек, контактировавших с разведкой Израиля. Их обвинили в совершении нескольких злодеяний.

В понедельник, 20 апреля, в Иране провели казнь двух граждан стран, обвиненных в работе на израильскую разведку "Моссад". Об этом рассказали в пресс-службе судебной власти Исламской Республики.

Из заявления следует, что данные граждане были членами шпионской сети, которые при помощи интернета и поездок в Иракский Курдистан поддерживали связь с офицерами разведслужбы Израиля. Как отмечается, там они прошли подготовку по проведению терактов и диверсий, а затем вернулись на родину.

Иранское руководство обращает внимание на то, что казненные успели принять участие в совершении нескольких злодеяний. В частности, они устроили поджог нескольких военных и гражданских объектов.

Уточняется, что все диверсии фиксировались на фотокамеру, после чего пересылались кураторам в "Моссаде".