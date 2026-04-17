Алиев: Азербайджан укрепляет позиции ключевого транспортного узла

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан укрепляет роль транспортного узла благодаря развитию Среднего коридора и нормализации отношений с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

В своем выступлении он сделал акцент на экономическом прогрессе Республики Азербайджан и ее ключевой роли в развитии международных логистических путей.

Глава государства отметил, что четырехкратный рост экономики за последние 25 лет позволил снизить уровень бедности и безработицы до 5%. Эти успехи дополняются укреплением позиций Азербайджана в сфере энергетической безопасности, так как страна продолжает надежно поставлять ресурсы во многие регионы мира.

В послании президент также подчеркнул значимость новых транспортных маршрутов, которые проходят через Южный Кавказ и связывают Азию с Европой для укрепления торговых связей между всеми участниками процесса.

"В нынешних геополитических условиях растет значение Среднего коридора. Зангезурский коридор еще больше укрепит региональную транспортную связность, соединив Азию и Европу и способствуя расширению транспортных, энергетических и цифровых сетей, что полностью соответствует приоритетам ЭСКАТО "

- Ильхам Алиев

Кроме того, Алиев указал на преимущества мирного процесса между Азербайджаном и Арменией для развития региональных связей.

"Сегодня мы наблюдаем выгоды от этого мира. Запущены торговые отношения между Азербайджаном и Арменией, и Азербайджан в настоящее время облегчает транзитный доступ для Армении "

- Ильхам Алиев

По словам президента, активная работа Азербайджана в крупных международных организациях и проведение климатического саммита COP29 подтверждают высокое доверие мирового сообщества к внешней политике Азербайджана.