Джалали рассказал о проекте газопровода Россия - Азербайджан - Иран

Газопровод через Азербайджан станет основной осью газового сотрудничества России и Иран, рассказал иранский посол в Москве. Финансирование проекта будет гибридным.

Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о газопроводе, который должен связать РФ и ИРИ через Азербайджан.

Прежде всего посол сообщил, что маршрут через территорию Азербайджана сейчас "является наиболее реалистичным и готовым вариантом для развития обменов и расширения газотранспортных мощностей" в рамках ирано-российского газового сотрудничества.

"Благодаря наличию коммуникационной инфраструктуры, опыту эксплуатации и географической близости этот маршрут имеет более высокий уровень технической и политической реализации и может выступать в качестве основной оси энергетического сотрудничества между Ираном и Россией в форме трехсторонних или двусторонних соглашений"

– Казем Джалали

Он отметил, что с технической точки зрения газопровод можно проложить и по альтернативным маршрутам, однако маршрут Россия - Азербайджан - Иран по-прежнему считается наиболее практичным и надежным вариантом.

Финансирование проекта будет осуществлять по гибридной модели

"Что касается финансирования и реализации проекта газопровода, наиболее вероятными моделями являются гибридные модели, т.е. участие крупных российских энергетических компаний наряду с двусторонними механизмами расчетов или использованием национальных валют"

– Казем Джалали

Подрядчики проекта будут выбраны, вероятно, среди крупных инфраструктурных и энергетических компаний России и Ирана, в некоторых секторах могут также использоваться сторонние региональные подрядчики, добавил иранский посол в беседе с газетой "Известия".

Маршрут газопровода из России в Иран через Азербайджан был согласован сторонами в начале прошлого года.