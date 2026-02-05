Джалали рассказал о проекте газопровода Россия - Азербайджан - Иран

Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о газопроводе, который должен связать РФ и ИРИ через Азербайджан.
Прежде всего посол сообщил, что маршрут через территорию Азербайджана сейчас "является наиболее реалистичным и готовым вариантом для развития обменов и расширения газотранспортных мощностей" в рамках ирано-российского газового сотрудничества.
"Благодаря наличию коммуникационной инфраструктуры, опыту эксплуатации и географической близости этот маршрут имеет более высокий уровень технической и политической реализации и может выступать в качестве основной оси энергетического сотрудничества между Ираном и Россией в форме трехсторонних или двусторонних соглашений"
– Казем Джалали
Он отметил, что с технической точки зрения газопровод можно проложить и по альтернативным маршрутам, однако маршрут Россия - Азербайджан - Иран по-прежнему считается наиболее практичным и надежным вариантом.
Финансирование проекта будет осуществлять по гибридной модели
"Что касается финансирования и реализации проекта газопровода, наиболее вероятными моделями являются гибридные модели, т.е. участие крупных российских энергетических компаний наряду с двусторонними механизмами расчетов или использованием национальных валют"
– Казем Джалали
Подрядчики проекта будут выбраны, вероятно, среди крупных инфраструктурных и энергетических компаний России и Ирана, в некоторых секторах могут также использоваться сторонние региональные подрядчики, добавил иранский посол в беседе с газетой "Известия".
Маршрут газопровода из России в Иран через Азербайджан был согласован сторонами в начале прошлого года.