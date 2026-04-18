РФ выступает против повторения агрессии США и Израиля против Ирана

МИД России
Россия категорически против новых военных акций США и Израиля против Ирана, а также военной операции Израиля в Ливане.

Москва выступает против повторной военной операции США и Израиля против Ирана. Россия также против силового решения в Ливане, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Выступаем категорически против рецидивов агрессии США и Израиля против Ирана, а также Израиля против Ливана. Необоснованное применение военной силы против гражданских, инфраструктурных объектов не имеет никаких оправданий"

– Евгений Иванов 

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что нагнетание напряженности на Ближнем Востоке выгодно странам, которые заинтересованы в расколе исламского мира. 

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать содействие мирному процессу между США и Ираном.

Вам может быть интересно

