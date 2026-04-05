Прямые рейсы из Сочи в Эр-Рияд появятся в мае у "Азимута"

Сочи и Эр-Рияд с 14 мая свяжут прямые рейсы перевозчика "Азимут", об этом сообщили в пресс-службе российской авиакомпании.

"Первый рейс будет выполнен 14 мая 2026 года. Соглашение об отмене визового режима между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия вступит в силу 11 мая 2026 года"

– Азимут

В компании уточнили, что в первый месяц планируется выполнять по одному рейсу в неделю, с 15 июня – по два рейса в неделю.

В мае самолеты будут вылетать из Сочи по четвергам в 21:00, в обратном направлении по пятницам в 2:15. С середины июня полеты также будут осуществляться по понедельникам.

Напомним, в рамках безвиза россияне смогут находиться в Саудовской Аравии до 90 дней в течение года.