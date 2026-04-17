Экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан снизился на 10%

В начале этого года сократился экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, зафиксировано снижение экспортных поставок почти на 10%.

Поставки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-марте этого года оказались на 9,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, информирует Государственный комитет статистики Азербайджана.

Сообщается, что объем транзита снизился на 674,8 тыс т, до 6,206 млн т нефти.

При этом 82,3% всей прошедшей по международному нефтепроводу нефти за три месяца составила нефть, добытая в Азербайджане. Остальной объем пришелся не нефть из Казахстана и Туркменистана.

