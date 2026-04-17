Аракчи: США относятся несерьезно к урегулированию с Ираном

Соединенные Штаты несерьезно относятся к теме урегулирования ситуации в Персидском заливе, такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Исхаком Даром.
"Угрозы иранским портам и кораблям, а также нелогичные требования Вашингтона доказывают несерьезность США по отношению к урегулированию в регионе"
– Аббас Аракчи
Иранские министр добавил, что на недобрые намерения американской стороны указывают "противоречивая позиция и нарушения США режима прекращения огня".
Иран задействует все имеющиеся возможности для того, чтобы защитить свои интересы и национальную безопасность Исламской Республики, подчеркнул Аракчи.
Также глава МИД ИРИ подтвердил, что Тегеран настроен на продолжение "консультаций для поддержания мира и безопасности в регионе".