Вестник Кавказа

Аракчи: США относятся несерьезно к урегулированию с Ираном

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана считает, что Вашингтон несерьезно относится к урегулированию на Ближнем Востоке, на это указывают нелогичные требования США и угрозы иранским кораблям.

Соединенные Штаты несерьезно относятся к теме урегулирования ситуации в Персидском заливе, такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой  Исхаком Даром.

"Угрозы иранским портам и кораблям, а также нелогичные требования Вашингтона доказывают несерьезность США по отношению к урегулированию в регионе"

– Аббас Аракчи

Иранские министр добавил, что на недобрые намерения американской стороны указывают "противоречивая позиция и нарушения США режима прекращения огня".

Иран задействует все имеющиеся возможности для того, чтобы защитить свои интересы и национальную безопасность Исламской Республики, подчеркнул Аракчи.

Также глава МИД ИРИ подтвердил, что Тегеран настроен на продолжение "консультаций для поддержания мира и безопасности в регионе". 

