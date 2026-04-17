Исрафил Ашурлы покорил 9-ю по высоте вершину мира

Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы в составе команды покорил еще один пик – 14 апреля он поднялся на вершину "Аннапурна" (8091 метр) в Гималайском горном хребте, сообщает министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Всего в группу вошли пять человек, альпинисты начали восхождение из базового лагеря, вершина "Аннапурна" стала их первым успешным восхождением в этом сезоне. Команде приходилось продвигаться по глубокому снегу и труднопроходимой местности к вершине.

Исрафил Ашурлы при восхождении не использовал кислородный баллон. В 2025 году он также покорил пик без использования искусственного кислорода.

Таким образом, альпинист Ашурлы покорил уже девять вершин мира, чья высота превышает 8000 метров.