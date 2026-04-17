Небоскреб Trump Tower появится в Тбилиси

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси будет построен 70‑этажный небоскреб Trump Tower. О планах реализовать такой проект сообщил сын президента США.

Башня Trump Tower Tbilisi появится в Тбилиси, 70-е этажное здание станет самым высоким в Грузии.

Сын американского лидера Дональда Трампа Эрик Трамп официально подтвердил планы компании Trump Organization по строительству жилого комплекса Trump Tower Tbilisi в грузинской столице.

"Тбилисский проект закрепит наш глобально признанный высший стандарт и реализуется вместе с уважаемыми и профессиональными девелоперами"

– Эрик Трамп

Участие в проекте будут принимать американская компания Sapir Organization и грузинские компании Archi Group, Biograpi Living и Blox Group. За архитектуру выступает крупное мировое архитектурное бюро Gensler.

Высотка в Тбилиси станет центральной частью многофункционального комплекса, который будет включать также резиденции, кафе и рестораны, магазины.

