Небоскреб Trump Tower появится в Тбилиси

Башня Trump Tower Tbilisi появится в Тбилиси, 70-е этажное здание станет самым высоким в Грузии.
Сын американского лидера Дональда Трампа Эрик Трамп официально подтвердил планы компании Trump Organization по строительству жилого комплекса Trump Tower Tbilisi в грузинской столице.
"Тбилисский проект закрепит наш глобально признанный высший стандарт и реализуется вместе с уважаемыми и профессиональными девелоперами"
– Эрик Трамп
Участие в проекте будут принимать американская компания Sapir Organization и грузинские компании Archi Group, Biograpi Living и Blox Group. За архитектуру выступает крупное мировое архитектурное бюро Gensler.
Высотка в Тбилиси станет центральной частью многофункционального комплекса, который будет включать также резиденции, кафе и рестораны, магазины.