В Северной Осетии создали сервис для изучения истории семьи

Сервис "Фамильное древо" запускают в Северной Осетии. Проект поможет жителям республики узнать свои корни и найти родственников.

По данным компании "Цифровая Алания", разработка поможет жителям региона построить родословное древо, проследить расселение своих предков или проанализировать родственные связи благодаря аналитической программе.

Как отметили в компании, данные будут храниться в закрытом личном кабинете. Сервис сейчас тестируется и дорабатывается перед релизом.

Ранее "Цифровая Алания" внесла вклад в сохранение осетинского языка, создав языковой ресурс, где собрано свыше 53 тыс предложений и более 22 тыс переводов.