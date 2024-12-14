Вестник Кавказа

В Северной Осетии создали сервис для изучения истории семьи

Иранская миниатюра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генеалогический интернет-ресурс создали в Северной Осетии. Проект позволит создать родословное древо или восстановить родственные связи.

По данным компании "Цифровая Алания", разработка поможет жителям региона построить родословное древо, проследить расселение своих предков или проанализировать родственные связи благодаря аналитической программе. 

Как отметили в компании, данные будут храниться в закрытом личном кабинете. Сервис сейчас тестируется и дорабатывается перед релизом. 

Ранее "Цифровая Алания" внесла вклад в сохранение осетинского языка, создав языковой ресурс, где собрано свыше 53 тыс предложений и более 22 тыс переводов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
930 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.