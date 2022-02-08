Серию популярного детского мультика посвятили Северной Осетии

Очередная серия любимого детского мультфильма "Смешарики" "Нюша-богатырша" из цикла "Азбука дружбы народов" была снята по сюжетам легенд и традиций Северной Осетии – детям показали даже тонкости осетинской кулинарии.
В проекте "Смешарики" – популярном и любимом детворой мультике - вышла новая серия "Нюша-богатырша", которая посвящена фольклору и традициям народа Северной Осетии, сообщили в Ассоциации анимационного кино России.
В новой серии дети узнают о легенде о прекрасной и мудрой воительнице Сатáне, героине фольклорного эпоса осетин, передает "АиФ-Ставрополье".
Серия рассказывает о девочке, которая узнает не только о национальных костюмах, уникальной музыке и даже изюминке кулинарии региона, но и о колорите Северной Осетии, который удалось прекрасно передать авторам сериала.
Этому способствует многогранность местной культуры и истории, которые знакомятся при просмотре сериала его маленькие зрители.