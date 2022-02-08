Серию популярного детского мультика посвятили Северной Осетии

Очередная серия любимого детского мультфильма "Смешарики" "Нюша-богатырша" из цикла "Азбука дружбы народов" была снята по сюжетам легенд и традиций Северной Осетии – детям показали даже тонкости осетинской кулинарии.

В проекте "Смешарики" – популярном и любимом детворой мультике - вышла новая серия "Нюша-богатырша", которая посвящена фольклору и традициям народа Северной Осетии, сообщили в Ассоциации анимационного кино России.

В новой серии дети узнают о ле­ген­де о прек­расной и муд­рой во­итель­ни­це Сатáне, ге­ро­ине фоль­клор­но­го эпо­са осе­тин, передает "АиФ-Ставрополье".

Серия рассказывает о девочке, которая узнает не только о на­ци­ональ­ных кос­тю­мах, уни­каль­ной му­зыке и даже изюминке кулинарии региона, но и о ко­лорите Се­вер­ной Осетии, который удалось прекрасно передать авторам сериала.

Этому способствует многогранность мес­тной куль­ту­ры и ис­то­рии, которые знакомятся при просмотре сериала его маленькие зрители.