Вестник Кавказа

Серию популярного детского мультика посвятили Северной Осетии

Серию популярного детского мультика посвятили Северной Осетии
© Фото: Ассоциация анимационного кино России
Очередная серия любимого детского мультфильма "Смешарики" "Нюша-богатырша" из цикла "Азбука дружбы народов" была снята по сюжетам легенд и традиций Северной Осетии – детям показали даже тонкости осетинской кулинарии.

В проекте "Смешарики" – популярном и любимом детворой мультике - вышла новая серия "Нюша-богатырша", которая посвящена фольклору и традициям народа Северной Осетии, сообщили в Ассоциации анимационного кино России.

В новой серии дети узнают о ле­ген­де о прек­расной и муд­рой во­итель­ни­це Сатáне, ге­ро­ине фоль­клор­но­го эпо­са осе­тин, передает "АиФ-Ставрополье".

Серия рассказывает о девочке, которая узнает не только о на­ци­ональ­ных кос­тю­мах, уни­каль­ной му­зыке и даже изюминке кулинарии региона, но и о ко­лорите Се­вер­ной Осетии, который удалось прекрасно передать авторам сериала.

Этому способствует многогранность мес­тной куль­ту­ры и ис­то­рии, которые знакомятся при просмотре сериала его маленькие зрители.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Советские мультфильмы переведут на казахский язык

Советские мультфильмы переведут на казахский язык

Российский мультсериал &quot;Фиксики&quot; покажут в Китае

Российский мультсериал "Фиксики" покажут в Китае

Туркменистан проведет неделю российского кино и анимации

Туркменистан проведет неделю российского кино и анимации

В Тбилиси пройдет Международный анимационный фестиваль

В Тбилиси пройдет Международный анимационный фестиваль

Грузия покажет мультфильм &quot;Сны Като&quot; на фестивале в Португалии

Грузия покажет мультфильм "Сны Като" на фестивале в Португалии

Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм о Ходже Насреддине

Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм о Ходже Насреддине

Жюри Бакинского фестиваля назвало лучшим грузинский мультик

Жюри Бакинского фестиваля назвало лучшим грузинский мультик

&quot;Смешариков&quot; на карачаево-балкарском языке показали в Карачаевске

"Смешариков" на карачаево-балкарском языке показали в Карачаевске

На первом форуме анимации в Ташкенте покажут азербайджанские мультфильмы (ВИДЕО)

На первом форуме анимации в Ташкенте покажут азербайджанские мультфильмы (ВИДЕО)

В КЧГУ будут дублировать мультфильмы

В КЧГУ будут дублировать мультфильмы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы