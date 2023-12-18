Советские мультфильмы переведут на казахский язык

В Казахстане решили переозвучить старые советские мультфильмы. Хорошо знакомые многим произведения анимации обретут новое звучание – они будут озвучены на казахском. Показывать их планируется в соцсетях.

В Казахстане решили дать новую жизнь мультфильмам времен СССР, они будут переведены на казахский язык и размещены в соцсетях.

"Мы будем осуществлять перевод [советских мультфильмов] из архива на государственный язык и усилять работу с социальными сетями, потому что большая часть подрастающего поколения от 3 до 18 лет сидят в соцсетях"

– вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков

Какие именно мультфильмы планируется перевести пока не сообщается. По словам Искакова, советская анимация и сказки остаются актуальными по сей день, так как пропагандируют такие ценности, как труд, любовь к родине и уважение к близким.

Отметим, что также на казахский язык переводить свои анимационные фильмы планирует компания Disney.