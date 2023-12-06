Дети смогут отдыхать в лагерях весь год в Узбекистане

Важное нововведение в сфере детского отдыха готовится в Узбекистане. Скоро оздоровительные лагеря будут принимать детей не только летом.

Работа оздоровительных лагерей для детей скоро станет круглогодичной в Узбекистане, заявил глава профильного комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Эркин Зохидов.

Он уточнил, что для этой цели для лагерей вводится налоговая льгота – вне курортного сезона им не нужно будет платить налог на прибыль. Нововведение будет действовать до 2026 года, передает Nur.uz

Переход оздоровительных лагерей на работу круглый год даст возможность школьникам отдохнуть и поправить здоровье не только в каникулы, как сейчас, но в течение всего года.