В Дагестане восстановят разрушенные детские летние лагеря

Недействующие летние оздоровительные лагеря в Дагестане будут восстанавливаться. Планируется, что до 2030 года будет восстановлено 14 объектов.

Детские летние лагеря активно начнут восстанавливать в Дагестане, всего в течение семи лет планируется восстановить четырнадцать объектов. В лагерях будут ремонтироваться уже существующие постройки возводиться новые.

«В рамках программы по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских лагерей до 2030 года планируется капитальный ремонт и строительство быстровозводимых зданий в 14 детских лагерях Республики Дагестан»

– Минобразования Дагестана

В настоящее время лагеря не работают, идет процесс их передачи в республиканскую собственность. Также власти республики отметили, что оздоровительных учреждениях отдохнуло за 2023 год порядка 37 тыс детей.