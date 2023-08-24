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В Дагестане закрыли четыре детских лагеря

В Дагестане закрыли четыре детских лагеря
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане суд потребовал запретить работу четырех детских лагерей. Причина связана с отсутствием санитарного заключения. Проверки продолжаются еще в трех лагерях.

Четыре детских лагеря закрыли в Дагестане, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Лагеря были закрыты из-за отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения. Они смогут возобновить деятельность после получения санитарного законодательства.

Всего в такой ситуации оказались семь лагерей. В настоящее время в трех лагерях ведутся проверки.

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