В Дагестане закрыли четыре детских лагеря

В Дагестане суд потребовал запретить работу четырех детских лагерей. Причина связана с отсутствием санитарного заключения. Проверки продолжаются еще в трех лагерях.
Четыре детских лагеря закрыли в Дагестане, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
Лагеря были закрыты из-за отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения. Они смогут возобновить деятельность после получения санитарного законодательства.
Всего в такой ситуации оказались семь лагерей. В настоящее время в трех лагерях ведутся проверки.