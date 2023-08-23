Жаркое лето 2023: как жители Дагестана выживают без воды и света 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Текущим летом Дагестан столкнулся с проблемами, которые не остались без внимания. Сначала несколько дней жители Избербаша оставились без воды, а затем начались проблемы с энергоснабжением в Махачкале и других населенных пунктах республики.

Лето в этом году в Дагестане выдалось очень жарким. Это привело не только к наплыву туристов, но и к проблемам с водой и энергоснабжением в республике.

Отключения воды в Избербаше

Проблемы с подачей воды в летнее время в Избербаше - явление не редкое. Жители дагестанского города на протяжении многих лет борются за улучшение водоснабжения. Но ситуация в июле 2023 года обострилась настолько, что новости о ней облетели не только Дагестан, но и всю Россию.

Жители Избербаша более недели сидели без воды, но 24 июля терпение горожан иссякло. Они устроили стихийные митинги у зданий горводоканала и администрации. Собравшиеся утверждали, что не получают полагающуюся в таких случаях бесплатную воду в цистернах.

Ответ на недовольство дал мэр Избербаша Магомед Исаков. По его словам, причиной отключения воды стала авария на водоводе "Каспийск-Избербаш". Затем глава города уточнил, что проблема была ликвидирована, но возвращение воды в город производится медленными темпами.

телеграм-канал мэра Избербаша

"Довел до собравшихся информацию о том, что вода со вчерашнего дня поступает в резервуары Водоканала, однако поступающего объема воды пока недостаточно, система водоснабжения города продолжает наполняться"

- Магомед Исаков

История с отключением водоснабжения заинтересовала правоохранительные органы. Так, прокуратура и Следком взяли ситуацию под свой контроль, а затем возбудили уголовное дело. В здании мэрии города была проведена проверка, изъяты документы, имеющие значение для дела.

Слово взял и глава Дагестана Сергей Меликов. Он подверг критике работу мэрии Избербаша за ситуацию с отключением воды и поручил проверить работу администрации города.

"Если вы допустили ситуацию до сходов возле здания администрации, то для чего вообще нужны такие руководители? Я уже предупреждал: работать нужно для жителей города. Не они вам обязаны, а вы им. Зачем вы доводите людей до преступления? Нельзя управлять городом, если вы боитесь жителей. Нужно выходить к людям и объяснять ситуацию, рассказывать о проводимой работе"

- Сергей Меликов

При этом он поблагодарил жителей Избербаша за обратную связь и потребовал от властей фиксировать все жалобы горожан. Глава Дагестана выразил надежду, что на местах научатся решать проблемы в самом начале, а не тогда, когда о них уже нельзя молчать.

Заметим, что проблемы с поступлением воды в дома и социальные объекты не обошли стороной и другие населенные пункты республики, в частности Махачкалу и Дербент.

Перебои со светом в Дагестане

В августе на фоне аномальной жары в Дагестане начались аварии на энергосетях – миллионы абонентов в республике остались без света.

Власти региона объяснили, что причиной массового отключения света стала необычно жаркая погода, установившаяся в августе на территории Дагестана. Высокая температура привела к взрывам трансформаторных будок во многих городах: Махачкале, Каспийске, Дербенте и т.д.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители отреагировали на непростую ситуацию. Так, махачкалинцы стали активно выходить на улицы города, возводя баррикады и перекрывая автодороги. Несмотря на просьбы руководства республики разбираться с отключениями света в рамках закона, а не путем стихийных митингов, люди продолжают реагировать на отключения протестными акциями.

Проблема с водо- и энергоснабжением дошла и до Москвы. По словам Сергея Меликова, он доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в республике. Тот в свою очередь поручил принять экстренные меры по ликвидации последствий аварий.

Ситуация стала настолько критической, что повлияла и на одну из важных для Дагестана сфер – туризма. Некоторые отдыхающие прервали отдых и покинули республику из-за проблем со светом и водой. Добавим, что местные жители и отдыхающие были возмущены и скоплением мусора во дворах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С момента начала массовых отключений воды и электричества в городах и селах Дагестана прошло более двух недель. Проблемы сих пор не решены, лишение дагестанцев и гостей республики света и воды в жаркую погоду продолжаются. Сами граждане по-прежнему недовольны ситуацией в республике, обращаясь за помощью к различным медиаперсонам и чиновникам.

В общем, август этого года жители Дагестана запомнят надолго. Напомним, что 14 августа взрыв на АЗС в Махачкале унес 35 жизней, а проведенные после трагедии проверки выявили несколько чреватых аналогичными ЧП нарушений. Так что августовские сложности со светом, водой и безопасностью запомнятся дагестанцам надолго.