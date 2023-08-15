Число жертв при взрыве в Дагестане возросло

Количество погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале увеличилось до 35 человек, МЧС России подтвердило данную информацию. Работы на месте трагедии продолжаются.
Число погибших в результате взрыва автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 35, информацию подтвердили в российском МЧС.
В ведомстве заявили, что тела еще пяти человек удалось найти после в ходе разбора завалов на месте трагедии.
«Всего, по последним данным, погибло 35 человек»
- МЧС России
В министерстве отметили, что в настоящее время работы на месте взрыва продолжаются.
В свою очередь глава Дагестана поручил махачкалинской мэрии провести обход домов вблизи места трагедии для выявления граждан, которые получили ранения. Ответственность за это возложена на главу города Юсупа Умавова.