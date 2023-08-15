Число жертв при взрыве в Дагестане возросло

Опубликовано: 11:48, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МЧС России

Количество погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале увеличилось до 35 человек, МЧС России подтвердило данную информацию. Работы на месте трагедии продолжаются.

Число погибших в результате взрыва автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 35, информацию подтвердили в российском МЧС.

В ведомстве заявили, что тела еще пяти человек удалось найти после в ходе разбора завалов на месте трагедии.

«Всего, по последним данным, погибло 35 человек»

- МЧС России

В министерстве отметили, что в настоящее время работы на месте взрыва продолжаются.

В свою очередь глава Дагестана поручил махачкалинской мэрии провести обход домов вблизи места трагедии для выявления граждан, которые получили ранения. Ответственность за это возложена на главу города Юсупа Умавова.