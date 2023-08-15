Дагестан в трауре: взрыв в Махачкале погубил 30 человек

Опубликовано: 9:53, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС России

Ночной взрыв, прогремевший накануне в столице Дагестана, по последним данным, унес 30 жизней, пострадали как минимум 100 человек – указом главы региона Сергея Меликова сегодняшний день в республике объявлен днем траура.

Сегодня в Дагестане объявлен день траура по жертвам взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, следует из указа главы республики Сергея Меликова.

"Объявить 15 августа 2023 года днем траура в Республике Дагестан. В день траура на всей территории Республики Дагестан приспустить Государственные флаги Российской Федерации, Государственные флаги Республики Дагестан, флаги муниципальных образований Республики Дагестан"

– указ главы Дагестана

Что произошло в Махачкале

Накануне вечером, 14 августа, на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Пока не ясно, что стало причиной пожара, однако высокий столб пламени наблюдали жители окрестных домов, которые, судя по всему, вышли на улицы. В это время огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров, оперативно прибывшие на место ЧП спасатели локализовали его на площади в 600 кв м.

Но самым страшным оказалось не это – в результате взрыва на месте погибли 27 человек, трое из них – дети. Позже, разбирая завалы, спасатели нашли тела еще троих человек. К 6 часам утра за медицинской помощью обратились еще 102 человека, получивших ранения и ожоги, сейчас в больницах города находятся 65 человек, из них 11 детей.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что пока личности всех погибших не установлены.

Впрочем, пока данные разнятся - есть версия, что взрыв произошел напротив заправки, его причины и характер устанавливаются. Следствие считает, что пожар и последовавший за ним взрыв произошли в здании станции техобслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе.

Что взорвалось

Пока причины пожара и последующего за ним взрыва не ясны – на месте ЧП работают следователи и спасатели, которые выясняют причины трагедии. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале заверил жителей, что будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала.

"Группами врачей, психологами, другими специалистами принимаются все необходимые меры. Будут решаться и социальные вопросы. Своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи. В настоящее время причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала, обеспечена безопасность дагестанцев"

- Сергей Меликов

Будут решаться и социальные вопросы. Своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи, добавил глава региона, отметив: суммарно семьям погибших и пострадавшим будет выделено около 60 млн рублей из резервного фонда республики. Семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью выплатят по 400 тыс рублей, легкий вред здоровью - по 200 тыс рублей, сообщил глава Дагестана на заседании оперативного штаба.

Кто помог

Также глава поблагодарил руководство Чечни, первым откликнувшееся на призыв о помощи и направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в Махачкале.

"Отдельной благодарности заслуживает руководство братской Чеченской Республики, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в медицинские учреждения Махачкалы. Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями"

- Сергей Меликов

Следует заметить, что многие из пострадавших нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. В Махачкалу уже вылетел самолет МЧС России, который эвакуирует в Москву наиболее пострадавших при пожаре, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции"

- МЧС России

Самолет оборудован медицинскими модулями для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты Минздрава РФ.

Что сейчас

В Кумторкалинском районе Дагестана после взрыва на АЗС вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.

"В соответствии с указом, который будет подписан в ближайшее время, мы вводим на территории муниципального образования "Кумторкалинский район" режим чрезвычайной ситуации"

- Сергей Меликов

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и главы регионов СКФО выразили соболезнования и предложили помощь в связи с ЧП в Махачкале, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В микрорайоне Махачкалы, где произошел взрыв, ограничили подачу газа.