Отключения света в Дагестане принимают масштабы катастрофы

Опубликовано: 18:41, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Только во время аномальной жары количество отключений электроэнергии у дагестанских абонентов достигло 3,5 млн – масштабы блэкаутов становятся просто катастрофическими, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Отключения электроэнергии в Дагестане принимают угрожающие масштабы, и это стало особенно заметно именно в августе, когда в регионе установилась аномальная жара, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"В целом в период этого резкого возрастания температурного режима цифра, конечно, страшная, у нас более 3,5 млн абонентов в разный период времени, на разную продолжительность оказались отключенными..."

- Сергей Меликов

В доказательство глава региона привел следующие цифры: с 7 по 17 августа электричество неоднократно отключалось в Махачкале, а в Дербенте без электричества более 40 тыс человек оставались трое суток, передает "Интерфакс".

В то же время Сергей Меликов призвал жителей республики разбираться с отключениями свата в рамках закона, а не устраивать стихийные митинги по этому поводу.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", дагестанские энергетики с приходом жары вынуждены были ввести график отключений энергоснабжения, поскольку изношенное оборудование не выдерживает пиковых нагрузок. Тем не менее, только за один день, 8 августа, в дагестанской столице из-за жары сгорели четыре трансформаторные подстанции.

На фоне постоянных ЧП с электричеством Сергей Меликов уже обратился к правительству РФ с просьбой выделить почти 12 млрд рублей на решение проблем с электроснабжением.