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Воды нет в одном из сел Дагестана

Воды нет в одном из сел Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередная авария на сетях водоснабжения произошла в Дагестане. Без воды осталась часть жителей сельского поселения Курах, рассказали власти.

Стихийное бедствие частично лишило воды административный центр Курахского района Дагестана – село Курах.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, этот вопрос обсудили сегодня на рабочем совещании.

О ЧП рассказал руководитель "Курахского ЖКХ" Мурад Османов. По его словам, питьевой воды нет в двух магалах – "Квелцик" и "Вилен кIам".

Чиновник пояснил, что причина аварии – сход селевых потоков. Османов заверил, что специалисты уже ликвидируют последствия ЧП.

Отметим, что в сельском поселении Курах живет около 4 тыс человек.

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