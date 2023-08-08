Жара вывела из строя несколько трансформаторных подстанций в Махачкале

Из-за аномальной жары, пришедшей в Махачкалу, за день сгорели четыре трансформаторные подстанции. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.
"По данным Махачкалинских городских электрических сетей, из-за аномально высокой температуры воздуха только за сегодняшний день сгорели четыре трансформаторные подстанции, две из которых уже восстановлены, еще по двум (на улице Перова и Юго-Восточной) проводятся аварийно-восстановительные работы"
– мэр
По его словам, за сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу Махчкалы поступило более 6 тысяч звонков, 5 тыс из которых касались отключений электроэнергии.
Ранее в ГУ МЧС по региону предупредили, что в период с 7 по 10 августа в Дагестане будет аномально жаркая погода. Столбики термометров местами достигнут 43 градусов.