Дагестан накроет 40-градусная жара

Опубликовано: 15:26, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столбики термометров в Дагестане поднимутся выше 40 градусов. Сильная жара продержится в республике минимум до четверга.

В Дагестане в ближайшие дни ожидается 40-градусная жара. Об этом информирует в понедельник ГУ МЧС по региону.

"С 11:00 - 16:00 ожидается сильная жара"

– МЧС Дагестана

В ведомстве отметили, что такая жаркая погода будет в республике в период с 7 по 10 июля.

В низменных районах РД столбики термометров поднимутся до плюс 43 градусов, в предгорных – до плюс 40, а в горных – до плюс 38.