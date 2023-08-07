Жара не сдает позиции в Ингушетии

Опубликовано: 12:59, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии в ближайшие дни сохранится чрезвычайно жаркая погода – до +40 градусов. В Магасе воздух прогреется днем до +36 градусов.

Синоптики пообещали, что в ближайшие дни в Ингушетии сохранится экстремально-жаркая погода: столбики термометров днем будут подниматься до +40 градусов.

В этой связи в экстренном ведомстве призвали ограничить время пребывания на воздухе, увеличить употребление жидкости, а также проявлять осторожность с огнем.

В столице республики Магасе столбики термометров днем будут подниматься до +36 градусов. Ночью воздух остынет до +20 градусов. Дожди не прогнозируются.