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Жара не сдает позиции в Ингушетии

Жара не сдает позиции в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ингушетии в ближайшие дни сохранится чрезвычайно жаркая погода – до +40 градусов. В Магасе воздух прогреется днем до +36 градусов.

Синоптики пообещали, что в ближайшие дни в Ингушетии сохранится экстремально-жаркая погода: столбики термометров днем будут подниматься до +40 градусов.

В этой связи в экстренном ведомстве призвали ограничить время пребывания на воздухе, увеличить употребление жидкости, а также проявлять осторожность с огнем.

В столице республики Магасе столбики термометров днем будут подниматься до +36 градусов. Ночью воздух остынет до +20 градусов. Дожди не прогнозируются.

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