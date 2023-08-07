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Жара прогрела море в Краснодарском крае до плюс 28

Жара прогрела море в Краснодарском крае до плюс 28
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Море на кубанских курортах достигло 28 градусов. Наиболее теплое море сегодня в Ейске, самое освежающее - в Анапе.

Температура морской воды на южных курортах России поднялась вслед за температурой воздуха.

Самое теплое море сегодня в Ейске - Азовское море там достигло 28 градусов. На градус меньше температура морской воды в Приморско-Ахтарске и Темрюке.

Черное море отстает незначительно: Сочи, Геленджик, Туапсе - плюс 27. Тем, кто ищет наиболее освежающей воды в жару, стоит обратить внимание на пляжи Новороссийска и Анапы, там сегодня можно искупаться в 26-градусной воде.

Африканская жара в России стоит с прошлой недели, снижение температуры в Краснодарской крае с плюс 40 до плюс 30 ожидается не раньше 10 августа.

Африканская жара добралась до России

Африканская жара добралась до России

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