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Африканская жара добралась до России

Африканская жара добралась до России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жара, от которой еще недавно изнывали Европа и Турция, добралась до России. Ряд южных регионов на этой неделе ощутит дыхание Сахары. Столбики термометров во второй половине недели доберутся до 40 градусов.

Сегодня на юге России погоду определяет антициклон, принесший жаркий сухой воздух родом из африканской Сахары. Антициклон задержится на российском юге на несколько дней.

Ранее жар из пустыни установил ряд температурных рекордов в Европе, затем на неделю накрыл Турцию, что усугубило ситуацию с лесными пожарами. В России аномальных рекордов в ближайшие дни не ожидается, но температура будет подниматься.

«В такой синоптической ситуации столбики термометров с легкостью преодолеют 30-градусные отметки, однако днем и вечером в предгорных и горных районах возможны кратковременные дожди и грозы»

– Краснодарский центр по гидрометеорологии

Жарко на этой неделе будет не только на Кубани, но и в соседних регионах. Центр погоды «Фобос» прогнозирует плюс 30-34 в первой половине недели, до 40 градусов к концу недели.

Прогноз: жара в Турции спадет, пожары продолжатся

Прогноз: жара в Турции спадет, пожары продолжатся

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