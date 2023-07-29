Прогноз: жара в Турции спадет, пожары продолжатся

Опубликовано: 14:40, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гидрометцентре РФ составили прогноз погоды для юга Турции. Уже в понедельник погода вернется к климатической норме, на смену плюс 40 придут плюс 32. При этом ветер может осложнить ситуацию с природными пожарами.

Чрезвычайная жара уходит из Турции и Греции, но это не остановит лесные пожары, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Напомним, Европа, а вслед за ней и Турция в последнее время страдали от жары, пришедшей из пустыни Сахара. Сейчас погода начала нормализоваться.

"На юге Турции температура будет достаточно устойчивой, 40-45 градусных значений не прогнозируется, давление понижается. Еще в субботу и воскресенье - около 35 градусов, а в последующем – в диапазоне 32-34 градусов. Это уже комфортная погода"

– Вильфанд

Воздух будет менее раскаленный, но ситуация с пожарами может даже осложниться, причиной тому - ветер.

"…Ветровой режим, особенно на стыке моря и континента… ветер будет около 10 м/с, а тут каждый метр в секунду способствует раздуванию пожара, поэтому ситуация там будет напряженная"

– Вильфанд

Пожары не стали угрозой для турецких курортов, туристы продолжают отдыхать в отелях и купаться в море. Температура воды в Средиземном море сейчас более чем комфортная - 26 градусов, добавил синоптик в беседе с РИА Новости.