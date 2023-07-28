Опубликовано: 16:48, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожар в Кемере, начавшийся в понедельник, взят под контроль. Огонь больше не распространяется, на ликвидацию очагов возгорания уйдет время.

Усилия пожарных не прошли даром в Кемере, природный пожар, бушующий с понедельника, сегодня удалось взять под контроль, распространение огня остановлено.

"Лесной пожар в Кемере взят под контроль в результате тушения с воздуха и суши. Продолжаем остужать лес"

– министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы

О том, что огонь удалось остановить также сообщил в пятницу губернатор Антальи, в которой находится Кемер, Эрсин Языджы. По его словам, специалисты взяли возгорание под контроль спустя 90 часов.

Тушением с воздуха занимались более 30 самолетов и вертолетов - леса горят в горах, из-за чего наземная борьба с огнем затруднена.

В Анталье начинает также стабилизироваться погода, 40-градусная жара отступает, воздух остыл почти на десять градусов до обычных для этого сезона значений.

В некоторых курортных городах в воздухе ощущается гарь, но отдыху туристов это не мешает, отели продолжают работать и принимать гостей.