Лесной пожар не могут потушить два дня на курорте в Анталье

Крупный лесной пожар продолжает разгораться на одном из курортов в Анталье. О ситуации в регионе сообщают турецкие СМИ.
Возгорание началось неподалеку от курортного города Кемер 23 июля. По последним данным площадь пожара оценивалась в 200 га.
Огонь не могут потушить из-за сильной жары – сегодня в Кемере было 38 градусов. Прогноз неблагоприятный: в течение недели температура воздуха днем не будет опускаться ниже 34 градусов, ночью будет прохладнее, но ненамного, в лучшем случае 27 градусов.
Кроме того, огонь разносится сильным ветром, а к местам, где происходит пожар, сложно добраться по земле. Поэтому в тушении активно участвует авиация, в составе 10 самолетов и почти 30 вертолетов.
На туристах ЧП не сказалось: отели Кемера работают как обычно.