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Лесной пожар не могут потушить два дня на курорте в Анталье

Лесной пожар не могут потушить два дня на курорте в Анталье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Леса продолжают гореть на турецком курорте Кемер, сообщают СМИ. Работу огнеборцев осложняют жара и сильный ветер. Огонь тушат в основном с воздуха.

Крупный лесной пожар продолжает разгораться на одном из курортов в Анталье. О ситуации в регионе сообщают турецкие СМИ.

Возгорание началось неподалеку от курортного города Кемер 23 июля. По последним данным площадь пожара оценивалась в 200 га.

Огонь не могут потушить из-за сильной жары – сегодня в Кемере было 38 градусов. Прогноз неблагоприятный: в течение недели температура воздуха днем не будет опускаться ниже 34 градусов, ночью будет прохладнее, но ненамного, в лучшем случае 27 градусов.

Кроме того, огонь разносится сильным ветром, а к местам, где происходит пожар, сложно добраться по земле. Поэтому в тушении активно участвует авиация, в составе 10 самолетов и почти 30 вертолетов.

На туристах ЧП не сказалось: отели Кемера работают как обычно.

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