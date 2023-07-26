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Что угрожает туристам в Турции?

Что угрожает туристам в Турции?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В АТОР рассказали о текущей ситуации в Турции с лесными пожарами и перечислили курортные регионы, находящиеся в опасности. Возгорания вспыхнули 24 июля.

Пресс-служба АТОР рассказала о текущей ситуации в Турции, где несколько дней назад вспыхнули лесные пожары, и назвала регионы, которым может грозить опасность в связи со стихийным бедствием.

Эксперты отметили, что сегодня огнеборцы ликвидировали пожар в нескольких километрах от населенного пункта Гейнюк, в районе Кемера, однако некоторые очаги по-прежнему полыхают в горах.

В ассоциации заявили, что все туристические объекты Кемера продолжают работу в штатном режиме, об эвакуации сейчас речь не идет.

Помимо Гейнюка, благоприятная обстановка наблюдается и в других поселках Кемера. Также пожары не угрожают Антальи, Белеку, Аланье и Сиде.

Пожары в Турции

Леса полыхают в Турции несколько дней подряд. Уничтожить огонь удалось в Кахраманмараше, Измире, Манисе, Айдыне. Бороться с огнем помогают российские самолеты-амфибии.

Пожары в Турции не мешают отдыху россиян

Пожары в Турции не мешают отдыху россиян

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