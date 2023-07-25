Пожары в Турции не мешают отдыху россиян

Опубликовано: 12:21, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне стремятся отдохнуть в Турции, несмотря на природные пожары. Также туристы не отказываются от своих путевок, передают туроператоры из АТОР.

Россияне не намерены отказываться от своего отдыха в Турции, несмотря на природные пожары в этой стране, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян.

Он отметил, что граждане РФ интересуются темой безопасности на курортах Турции на фоне пожаров, однако новости никак не влияют на желание туристов отправиться на отдых туда.

Мурадян подчеркнул, что отели и апартаменты, расположенные вблизи опасных участков, постоянно информируют туроператоров. По его словам, в настоящий момент никаких переносов или отказов от отдыха в Турции у российских путешественников не было.

Помимо этого, туроператоры рассказали о пожаре в турецком Кемере, который вчера заметно усилился. Несмотря на стихийное бедствие, туристы продолжают бронировать номера в отелях.