Россиян не будут эвакуировать из-за пожаров в Кемере

Опубликовано: 11:25, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эвакуация отдыхающих в отелях Кемера, где бушуют лесные пожары, пока не планируется. Несмотря на пугающие видео в соцсетях, огонь не приблизился к отелям Кемера.

Турецкий курорт Кемер оказался во власти лесных пожаров, пока ситуация не угрожает туристам, отдыхающих в местных отелях, заверили в Ассоциации туроператоров России.

«Апокалиптические» кадры с горами, охваченными огнем, которые распространяются по соцсетям, эффектны, однако следует учитывать, что Кемер – туристический регион, где высокие горы наиболее близко подходят к побережью, и от этого при позиции фотографа на берегу создается впечатление, что «огонь почти у отелей». Это, однако, не так»

– АТОР

В сообщении отмечается, что эвакуация отдыхающих не проводится. Туроператоры находятся на связи с отелями и следят за ситуацией.

Кемер находится в регионе Анталья, там очаги лесных пожаров обнаружены в трех районах: Кемер, Каш и Ташаыл.